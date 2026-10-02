Bahnnetz: Land übergibt ÖBB Forderungspaket

• Aufnahme der Kapazitätserweiterung im Unteren Rheintal (Modul Rheintal) in das Zielnetz 2040 und baldige politische Beschlussfassung.

• Variantenuntersuchung einer unterirdischen Lösung zwischen Vorarlberg und Deutschland (Unterflurtrasse und Pfändertunnel), inklusive Prüfung der Rolle des Güterbahnhofs Wolfurt als Mobilitätsdrehscheibe für Güter- und Personenfernverkehr.

• Rasche Planung und Umsetzung des zweigleisigen Ausbaus Lustenau-Hard/Fußach (im Rahmenplan 2027-2032 vorgesehen).

• Gemeinsame Planungsschritte mit dem LandVorarlberg und den betroffenen Gemeinden; keine (längere) Unterbrechung des laufenden Bahnverkehrs während der Bauzeit.

• Prüfung von EU-Kofinanzierungsmöglichkeiten (TEN-T, CEF, Interreg).

• Frühzeitige Abstimmung mit Deutschland und der Schweiz sowie Einbettung in die grenzüberschreitende Entwicklung der Bodenseeregion.

• Prüfung der Notwendigkeit einer „Strategischen Prüfung Verkehr“, da keine Hochleistungsstrecke erforderlich ist.

• Sachliche Bewertung des Schweizer Vorschlags zur Führung des Railjets Zürich-Wienab 2038 über St. Gallen-St. Margrethen-Dornbirn sowie des geplanten Ausbaus Zürich-München.