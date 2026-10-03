Vielen Haushalten steht ein teurer Winter bevor

Nicht nur an der Zapfsäule sind die Preise aktuell zum Fürchten, auch für die anstehende Heizsaison müssen viele Österreicher tief in die Tasche greifen – vor allem Haushalte, die mit Öl heizen. Steigerungen um fast drei Viertel stehen ins Haus, rechnen Experten vor. Auch Pellets sind deutlich teurer geworden.
Ganz so dramatisch wie im ersten Winter nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs dürfte es zwar nicht werden, aber die anhaltenden Verwerfungen am Energiemarkt durch den Iran-Krieg verheißen auch für die heurige Heizsaison nichts Gutes. Vor allem für Haushalte, die mit Öl heizen, dürften die kalten Monate teuer werden: Ein 3000-Liter-Tank kostet laut Erhebung der Arbeiterkammer Steiermark aktuell durchschnittlich 5595 Euro – was im Vergleich zum Vorjahr einer Erhöhung von knapp 74 Prozent (!) entspricht.
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