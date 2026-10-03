Vielen Haushalten steht ein teurer Winter bevor

Ganz so dramatisch wie im ersten Winter nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs dürfte es zwar nicht werden, aber die anhaltenden Verwerfungen am Energiemarkt durch den Iran-Krieg verheißen auch für die heurige Heizsaison nichts Gutes. Vor allem für Haushalte, die mit Öl heizen, dürften die kalten Monate teuer werden: Ein 3000-Liter-Tank kostet laut Erhebung der Arbeiterkammer Steiermark aktuell durchschnittlich 5595 Euro – was im Vergleich zum Vorjahr einer Erhöhung von knapp 74 Prozent (!) entspricht.