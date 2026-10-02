Strolz kassierte 130.000 Euro für 25 Arbeitstage

130.000 Euro für gerade einmal 25 Arbeitstage – und laut Rechnungshof lag der dafür verrechnete Tagsatz „weit über dem marktüblichen“. Das ist nur einer von zahlreichen Fällen, die die Prüfer bei Zahlungen von Ministerien an Parteien und ihnen nahestehende Personen beanstandeten. Insgesamt waren 32 von 43 geprüften Fällen nicht ordnungsgemäß und nicht wirtschaftlich. Einen Hinweis auf eine systematische Bevorzugung einer bestimmten Partei stellte der Rechnungshof allerdings nicht fest.