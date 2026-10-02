Zahlen um Verschuldung sorgen für Zwist im Rathaus

Verfälschung der Tatsachen?

Anders sehen das aber Gemeinderat Herbert Motter und Vizebürgermeister René Bickel (beide Zukunft Hard). Die von Staudinger veröffentlichen Zahlen seien nur die halbe Wahrheit. „Staudinger verzichtet bewusst darauf, die Verschuldung der ausgelagerten Unternehmen zu erwähnen, die für Hard damit einen Schuldenstand von 50,67 Millionen Euro ergeben“, erklären sie. Es komme einer „Kindesweglegung“ gleich, wenn Staudinger „nicht einmal mehr die ausgelagerten Betriebe der Marktgemeinde Hard in die Finanzberechnungen miteinbezieht.“ Unterm Strich zeichne der Bürgermeister bewusst ein verfälschtes Bild über die finanzielle Situation der Gemeinde, so die beiden Oppositionspolitiker.