„Wälder-Clásico“ lockt 1000 Fans in die Junkerau

Nur noch selten findet ein Duell zwischen den beiden Teams vor weniger als 1000 Fans statt. Das ist eine Zuschauerzahl, die in Österreichs 2. Liga bei weitem nicht alle Klubs bei ihren Heimspielen erreichen. Die beiden Traditionsklubs haben sich in Sachen Zuschauer längst im Vorderfeld des Ländle-Fußballs etabliert. In einer langjährigen Besucherstatistik liegen die beiden Wälderklubs hinter den Großstadtvereinen FC Dornbirn und SW Bregenz auf den Rängen drei und vier. „Egg ist die größte Gemeinde im Bregenzerwald, davon profitieren wir ganz sicher. Unsere Fans honorieren unsere Vereinsphilosophie mit einem ausgewogenen Kader mit vielen Eigenbauspielern und dazu maximal fünf starken Akteuren, die nicht in Egg groß geworden sind“, sagt der sportliche Leiter Lukas Lang. „Dazu kommt auch, dass wir in der Gemeinde stark verankert sind und mit allen anderen Sportvereinen gut zusammen arbeiten.“