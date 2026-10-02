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Egg vs. Bizau

„Wälder-Clásico“ lockt 1000 Fans in die Junkerau

Vorarlberg
02.10.2026 09:00
In der Junkerau wird die Tribüne am Samstag wieder zum Bersten voll.
In der Junkerau wird die Tribüne am Samstag wieder zum Bersten voll.(Bild: Emanuel Sutterluety)
Porträt von Elred Faisst
Von Elred Faisst

Das Bregenzerwälderderby Egg gegen Bizau gibt es schon seit 49 Jahren, seither ist das Duell der Lokalrivalen ein riesiges Fußballfest – egal ob in der Junkerau oder im Bergstadion. Auch am Samstag werden wieder über 1000 Fans ihre Mannschaften anfeuern. 

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Als das Duell zwischen dem FC Egg und dem FC Bizau vor 49 Jahren zum ersten Mal ausgetragen wurde, konnte noch niemand erahnen, was aus diesem vom ersten Mal an brisanten Duell einmal werden könnte. Nicht umsonst nennen die beiden Klubs die Spiele heute – in Anlehnung an das große spanische Duell Barcelona gegen Real Madrid – „Wälder-Clásico“.

Die beiden Vereine kennen sich gut, Rivalität ist aber immer vorhanden.
Die beiden Vereine kennen sich gut, Rivalität ist aber immer vorhanden.(Bild: FC Egg)

Nur noch selten findet ein Duell zwischen den beiden Teams vor weniger als 1000 Fans statt. Das ist eine Zuschauerzahl, die in Österreichs 2. Liga bei weitem nicht alle Klubs bei ihren Heimspielen erreichen. Die beiden Traditionsklubs haben sich in Sachen Zuschauer längst im Vorderfeld des Ländle-Fußballs etabliert. In einer langjährigen Besucherstatistik liegen die beiden Wälderklubs hinter den Großstadtvereinen FC Dornbirn und SW Bregenz auf den Rängen drei und vier. „Egg ist die größte Gemeinde im Bregenzerwald, davon profitieren wir ganz sicher. Unsere Fans honorieren unsere Vereinsphilosophie mit einem ausgewogenen Kader mit vielen Eigenbauspielern und dazu maximal fünf starken Akteuren, die nicht in Egg groß geworden sind“, sagt der sportliche Leiter Lukas Lang. „Dazu kommt auch, dass wir in der Gemeinde stark verankert sind und mit allen anderen Sportvereinen gut zusammen arbeiten.“

Viele freie Parkplätze wird es am Samstag nicht mehr geben.
Viele freie Parkplätze wird es am Samstag nicht mehr geben.(Bild: FC Egg)

Auch sportlich haben sich Egg und Bizau längst im Vorarlberger Spitzenfeld eingefunden. Bizau schaffte vor Jahren sogar den Sprung in die Westliga, das fehlt dem FC Egg noch. In der letzten Saison gaben die Mittelwälder diese Chance mit einer Niederlage in der letzten Runde aus der Hand. Für Bizaus Trainer Lukas Katnik ist der ungeschlagene Tabellenführer Egg der Favorit: „Wir kommen als Underdog nach Egg, wissen um ihre Stärken. Ihre Topspieler sind im besten Fußballalter. Nicht umsonst sind sie bisher ungeschlagen. Wir haben die letzten Wochen viel daran gearbeitet, weniger Gegentore zu bekommen. Und auch mit Ball Lösungen zu haben. Genau diese Dinge werden ausschlaggebend sein. Wir kommen mit riesiger Vorfreude. Können wir all die Dinge, die wir uns erarbeitet haben, umsetzen, denke ich, dass am Samstag alles möglich ist.“

Egg ist ältester Klub
Die Egger Geburtsstunde schlug 1948, es war der erste Fußballklub, der im Bregenzerwald gegründet wurde. Bis sich sportliche Erfolge einstellten, sollte es noch Jahrzehnte dauern. 1982 stiegen die Egger als erster Wälderklub in die Landesliga – damals die höchste Liga im Ländle – auf, damals übrigens zusammen mit dem heutigen Bundesligisten Altach. Nach drei Jahren, in denen ein Vizemeistertitel das Highlight war, kam der Abstieg. Seit 2004 ist Egg stets in der Vorarlbergliga bzw. Eliteliga vertreten. Erst 22 Jahre nach Egg wurde der FC Bizau gegründet. Seit 2002 spielte man mit zwei Ausnahmen oben mit. 2013/14 spielte der Verein in der Westliga, 2017/18 rutschte Bizau kurz in die Landesliga ab.

Wenn die beiden Teams morgen (16) einlaufen, zählt die Vergangenheit nicht mehr. Dann dürfen sich 1000 Fans auf ein packendes Duell der beiden Wälder Topklubs freuen.

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