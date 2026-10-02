ÖTV-Ass in Mouilleron le Captif auf Titelkurs

Joel Schwärzler spielt beim ATP-Challenger in Mouilleron le Captif weiter ganz stark auf, löste in nur etwas mehr als einer Stunde sein Halbfinalticket. Dort wartet nun weitere machbare Aufgabe auf den Vorarlberger.
Im Eiltempo und mit einer blitzsauberen Leistung zog ÖTV-Ass Joel Schwärzler (ATP-Nr. 185) beim mit 97.640 Euro dotierten ATP-75-Challenger in Mouilleron le Captif ins Halbfinale ein. Gegen Lucas Poullain (Fra/ATP-Nr. 334) verwertete Schwärzler seinen ersten Satzball zum 6:4, im zweiten Durchgang ging es dann schnell – 6:4, 6:1-Endstand nach nur 1:10 Minuten Spielzeit.
Im Semifinale wartet nun mit ein Sascha Gueymard Wayenburg (Fra/ATP-Nr. 218) ein weiterer Lokalmatador und eine weitere lösbare Aufgabe auf Schwärzler.
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