ÖTV-Ass in Mouilleron le Captif auf Titelkurs

Im Eiltempo und mit einer blitzsauberen Leistung zog ÖTV-Ass Joel Schwärzler (ATP-Nr. 185) beim mit 97.640 Euro dotierten ATP-75-Challenger in Mouilleron le Captif ins Halbfinale ein. Gegen Lucas Poullain (Fra/ATP-Nr. 334) verwertete Schwärzler seinen ersten Satzball zum 6:4, im zweiten Durchgang ging es dann schnell – 6:4, 6:1-Endstand nach nur 1:10 Minuten Spielzeit.