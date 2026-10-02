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Schwärzler souverän

ÖTV-Ass in Mouilleron le Captif auf Titelkurs

Vorarlberg
02.10.2026 19:00
Joel Schwärzler spielte ein souveränes Viertelfinale.
Joel Schwärzler spielte ein souveränes Viertelfinale.(Bild: GEPA)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Joel Schwärzler spielt beim ATP-Challenger in Mouilleron le Captif weiter ganz stark auf, löste in nur etwas mehr als einer Stunde sein Halbfinalticket. Dort wartet nun weitere machbare Aufgabe auf den Vorarlberger.

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Im Eiltempo und mit einer blitzsauberen Leistung zog ÖTV-Ass Joel Schwärzler (ATP-Nr. 185) beim mit 97.640 Euro dotierten ATP-75-Challenger in Mouilleron le Captif ins Halbfinale ein. Gegen Lucas Poullain (Fra/ATP-Nr. 334) verwertete Schwärzler seinen ersten Satzball zum 6:4, im zweiten Durchgang ging es dann schnell – 6:4, 6:1-Endstand nach nur 1:10 Minuten Spielzeit.

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Im Semifinale wartet nun mit ein Sascha Gueymard Wayenburg (Fra/ATP-Nr. 218) ein weiterer Lokalmatador und eine weitere lösbare Aufgabe auf Schwärzler.

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