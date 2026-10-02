Kreativzentrum „CampusVäre“ wächst weiter

Wo früher Textilien hergestellt wurden, bieten heute Büros, Werkstätten und Ausstellungsflächen Raum für Entfaltung. Auf insgesamt 12.000 Quadratmetern in sechs Hallen entsteht seit 2021 Schritt für Schritt ein neuer Standort für Kreativwirtschaft, Innovation, Kunst und Kultur – der größte seiner Art in Westösterreich. Entwickelt wird die CampusVäre gemeinsam von der Stadt Dornbirn, dem Land Vorarlberg und der Wirtschaftskammer Vorarlberg. Die Stadt ist Eigentümerin des Areals, Bauherrin der Halle 4 und Mitträgerin der CampusVäre.



Rund 4,5 Millionen Euro hat die Stadt in den Umbau der Halle investiert. Entstanden sind 21 flexibel mietbare Büroeinheiten, Arbeitsräume und Studios in unterschiedlichen Größen für „rund 150 Menschen und Unternehmen“, wie es von der CampusVäre heißt. Dazu kommen zwei Gastrobetriebe, Veranstaltungs- und Workshopbereiche sowie ein begrüntes Atrium. Rund 25 Firmen aus Vorarlberg waren am Umbau beteiligt, auch Planung, Bauleitung und Projektsteuerung stammten aus der Region.

„Mit der Halle 4 investieren wir ganz konkret in den Wirtschaftsstandort Dornbirn. Wir schaffen Platz für Unternehmen, neue Arbeitsplätze und wirtschaftliche Impulse. Gleichzeitig entwickeln wir ein ehemaliges Industrieareal weiter, das für Dornbirn eine enorme Bedeutung hat. Rund um die Fachhochschule, das Energieinstitut, die Postgarage und die CampusVäre arbeiten heute mehr Menschen als zur Blütezeit der Textilindustrie. Als Eigentümerin und Mitträgerin wollen wir diese Entwicklung weiter vorantreiben“, erklärte Dornbirns Bürgermeister Markus Fäßler.