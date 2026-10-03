Zwischen Karussell und Festzelt im Rettungseinsatz

Wenn am St. Veiter Wiesenmarkt plötzlich Hilfe gebraucht wird, ist sie zur Stelle: Alexandra Freiberger war am Eröffnungstag erstmals als Rettungssanitäterin im Einsatz.
Rucksack auf, Defibrillator eingepackt und los geht's: „Krone“-Mitarbeiterin und ehrenamtliche Rettungssanitäterin, Alexandra Freiberger, hatte Premiere mit einem Wiesn-Dienst. Seit rund einem Jahr ist Alexandra fertig ausgebildete Rettungssanitäterin. „Es interessiert mich – ich helfe einfach gern anderen Menschen.“
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