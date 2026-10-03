Zwischen Karussell und Festzelt im Rettungseinsatz

Rucksack auf, Defibrillator eingepackt und los geht's: „Krone“-Mitarbeiterin und ehrenamtliche Rettungssanitäterin, Alexandra Freiberger, hatte Premiere mit einem Wiesn-Dienst. Seit rund einem Jahr ist Alexandra fertig ausgebildete Rettungssanitäterin. „Es interessiert mich – ich helfe einfach gern anderen Menschen.“