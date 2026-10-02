Ein Ort, an dem der Mensch der Natur gut tut

Ein außergewöhnlich weites Panorama

Obwohl er zu den eher unscheinbaren Erhebungen rund um Damüls gehört, bietet der Gipfel ein außergewöhnlich weites Panorama. Im Norden fallen die Berghänge steil in den Bregenzerwald ab, südlich breiten sich die offenen Alpmatten aus, die das Landschaftsbild dieser Region prägen. Gerade im Herbst wirkt die Aussicht besonders eindrucksvoll, da die klare Luft selbst entfernte Bergketten gestochen scharf erscheinen lässt. Die artenreichen Bergwiesen, die sich auf dem Weg hinab in Richtung Bömert erstrecken, gehören zu den wertvollsten Lebensräumen der Alpen. Silberdisteln und Enziane setzen noch letzte Farbakzente, Hummeln nutzen sonnige Stunden bis weit in den Herbst hinein – und mit etwas Glück lassen sich über den Hängen Steinadler oder Mäusebussarde beobachten, die in der aufsteigenden Warmluft lautlos dahingleiten. Der Abstieg vom Gipfel verläuft abwechslungsreich über Wiesen, kleine Geländekuppen und aussichtsreiche Hangwege. Immer wieder lohnt es sich, kurz stehen zu bleiben und die Landschaft auf sich wirken zu lassen.