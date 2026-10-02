Ein Ort, an dem der Mensch der Natur gut tut

Eine gemütliche Herbstwanderung führt auf den Elsenkopf und dann hinab nach Damüls. Weitläufige Bergwiesen und eindrucksvolle Ausblicke machen die Tour zu einem stimmungsvollen Naturerlebnis.
Für die heutige Wanderung geht es mit dem Sessellift „Uga Express“ gemütlich von Damüls bis zur Bergstation auf 1820 Meter. Direkt beim Ausstieg starten mehrere Wanderwege. Die Route auf den Elsenkopf über Bömert zurück nach Damüls zählt zu jenen Touren, die weniger durch spektakuläre Steigungen, als durch ihre landschaftliche Schönheit überzeugen. Der Pfad führt zunächst zwischen Heidelbeersträuchern und herbstlich verfärbten Gräsern sanft bergan. Am Fuße des Elsenkopfs kommt man an einer der insgesamt acht „Hutschn“ (Anm.: Holzschaukel) vorbei, die in Damüls und im Großen Walsertal installiert worden sind – alle an besonderen Aussichtspunkten. Der Blick wandert über sanfte Hügelkuppen, hinter denen sich die Bergwelt des Großen Walsertals erhebt. In Richtung Faschina ziehen sich die Gipfel wie eine gezackte Kulisse über den Horizont. Der letzte Abschnitt bis zum schlichten Gipfelkreuz des Elsenkopfs ist recht steil und erfordert auch eine gewisse Trittsicherheit.
Typ: gemütliche, alpine Rundwanderung Ausgangspunkt: Uga Express Lift, Damüls (man kann selbstverständlich auch von der Talstation starten, bis zum Elsenkopf aufsteigen und dann mit der Bahn retour fahren), der Uga Express ist noch bis zum 18. Oktober in Betrieb
Dauer: zweieinhalb bis drei Stunden, je nach gewählter Variante auch mehr
Ausrüstung: Wanderschuhe mit guter Profilsohle, dem Wetter angepasste Kleidung, Tagesrucksack mit Getränk und Snack
Einkehrmöglichkeiten: Berggasthof Uga-Alp (bis 25. Oktober), weitere Möglichkeiten bei der Talstation Öffentliche Verkehrsmittel: Buslinie 851 (ab Au Gemeindeamt bis Uga-Lift Damüls), Buslinie 570 (ab Ludesch Bahnhof bis Uga-Lift)
Ein außergewöhnlich weites Panorama
Obwohl er zu den eher unscheinbaren Erhebungen rund um Damüls gehört, bietet der Gipfel ein außergewöhnlich weites Panorama. Im Norden fallen die Berghänge steil in den Bregenzerwald ab, südlich breiten sich die offenen Alpmatten aus, die das Landschaftsbild dieser Region prägen. Gerade im Herbst wirkt die Aussicht besonders eindrucksvoll, da die klare Luft selbst entfernte Bergketten gestochen scharf erscheinen lässt. Die artenreichen Bergwiesen, die sich auf dem Weg hinab in Richtung Bömert erstrecken, gehören zu den wertvollsten Lebensräumen der Alpen. Silberdisteln und Enziane setzen noch letzte Farbakzente, Hummeln nutzen sonnige Stunden bis weit in den Herbst hinein – und mit etwas Glück lassen sich über den Hängen Steinadler oder Mäusebussarde beobachten, die in der aufsteigenden Warmluft lautlos dahingleiten. Der Abstieg vom Gipfel verläuft abwechslungsreich über Wiesen, kleine Geländekuppen und aussichtsreiche Hangwege. Immer wieder lohnt es sich, kurz stehen zu bleiben und die Landschaft auf sich wirken zu lassen.
Symbiose aus Natur und Alpwirtschaft
Rund um Bömert wird sichtbar, wie eng Natur und Alpwirtschaft miteinander verbunden sind. Die offenen Weideflächen sind nicht gottgegeben, sondern das Ergebnis einer jahrhundertelangen Bewirtschaftung. Diese Kulturlandschaft macht einen wesentlichen Teil des Charakters der Region aus. Schließlich führt der Wanderweg zurück nach Damüls, dem höchstgelegenen dauerhaft bewohnten Bergdorf Vorarlbergs. Dessen Geschichte reicht bis ins 13. Jahrhundert zurück, als Walser Siedler das Hochtal erschlossen und eine eigenständige Bau- und Lebenskultur mitbrachten.
Der Kranz-Enzian zählt zu den letzten großen Blütenboten des Alpensommers. Von August bis in den Oktober öffnet er seine blau-violetten, sternförmigen Blüten. Charakteristisch sind die fein gefransten Blütenränder, denen die Art auch ihren wissenschaftlichen Namen Gentianella ciliata (ciliata: „bewimpert“) verdankt. Anders als viele andere Enziane bevorzugt der Kranz-Enzian sonnige, nährstoffarme Magerrasen und kalkreiche Hänge. Dort wird die Pflanze vor allem von Hummeln und Schwebfliegen bestäubt. Da die Samen nur auf offenen, wenig gedüngten Wiesen keimen, gilt der Kranz-Enzian zugleich als wertvoller Zeiger für naturnahe Almlandschaften und eine schonende Bewirtschaftung.
Heute ist Damüls vor allem als Wintersportort bekannt. Im Jahr 2009 erfolgte durch den Bau der Gipfelbahn die Verbindung mit dem Skigebiet Mellau, durch diesen Zusammenschluss stehen nun insgesamt über 109 Pistenkilometer zur Verfügung. Auch wenn Berge wie die Damülser Mittagsspitze (2095 Meter) oder der Hochblanken (2068 Meter) beliebte Ausflugsziele sind, geht es im Sommer und Herbst doch deutlich ruhiger zu.
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