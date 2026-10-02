Pläne für Ikea-Betrieb in Dornbirn liegen offen

180 Jobs bei Ikea

Am Laufen gehalten werden soll der Betrieb von 180 Angestellten, etwa im Verkauf wie auch in der Gastronomie und in der Technik. An Spitzentagen werden bis zu 80 Personen gleichzeitig vor Ort sein. Um die Immobilie vor Hitze zu schützen, bekommt sie eine zusätzliche Außenhülle aus Holz.