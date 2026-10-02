Mädchen und Frau nach Fahrradkollision verletzt

Das Mädchen war mit ihrem E-Bike gegen 16.20 Uhr im Gemeindegebiet von Buch unterwegs und fuhr auf L14 auf, um dort umzudrehen. Gleichzeitig fuhr die Rennradfahrerin auf der Landesstraße in Richtung Wolfurt. Die Schülerin konnte nicht mehr ausweichen und krachte mit der 56-Jährigen zusammen. Beide Radfahrerinnen stürzten dabei zu Boden.