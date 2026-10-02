Mädchen und Frau nach Fahrradkollision verletzt

Beim Wenden mit ihrem E-Bike kollidierte am Donnerstagnachmittag in Buch (Vorarlberg) eine Elfjährige mit einer 56-jährigen Rennradfahrerin. Beide Verkehrsteilnehmerinnen kamen dabei zu Sturz und wurden leicht verletzt.
Das Mädchen war mit ihrem E-Bike gegen 16.20 Uhr im Gemeindegebiet von Buch unterwegs und fuhr auf L14 auf, um dort umzudrehen. Gleichzeitig fuhr die Rennradfahrerin auf der Landesstraße in Richtung Wolfurt. Die Schülerin konnte nicht mehr ausweichen und krachte mit der 56-Jährigen zusammen. Beide Radfahrerinnen stürzten dabei zu Boden.
Ins Krankenhaus eingeliefert
Das Mädchen und die Frau hatten Glück, sie zogen sich bei der Kollision nur leichte Verletzungen zu. Das Mädchen wurde von der Rettung ambulant versorgt, die gestürzte Rennradfahrerin wurde zur weiteren Untersuchung ins LKH Bregenz gebracht.
Beide Räder wurden bei dem Crash ordentlich demoliert. Ein bei der Frau durchgeführter Alkoholtest verlief negativ.
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