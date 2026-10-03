Naarn: „Hunde weg“ kostete Bürgermeister 6000 Euro

Frische Blumen und Kerzen erinnern am dritten Jahrestag der Tragödie von Naarn (OÖ) an Herta A. Doch ihre Akte ist trotz strafrechtlicher Urteile noch lange nicht geschlossen. Es laufen noch Zivilverfahren.
Abgeerntete Felder, Sonnenschein, ein wunderbarer Herbsttag – der 2. Oktober ähnelte jenem vor drei Jahren. Auch Hundegebell hallte am Morgen durch Sebern – jene Ortschaft der Gemeinde Naarn, die am 2. Oktober 2023 in die Schlagzeilen geraten war. Damals, als Staffordshire-Rüde „Elmo“ und zwei Hündinnen die Joggerin Herta A. (60) anfielen und töteten.
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