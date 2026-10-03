Naarn: „Hunde weg“ kostete Bürgermeister 6000 Euro

Abgeerntete Felder, Sonnenschein, ein wunderbarer Herbsttag – der 2. Oktober ähnelte jenem vor drei Jahren. Auch Hundegebell hallte am Morgen durch Sebern – jene Ortschaft der Gemeinde Naarn, die am 2. Oktober 2023 in die Schlagzeilen geraten war. Damals, als Staffordshire-Rüde „Elmo“ und zwei Hündinnen die Joggerin Herta A. (60) anfielen und töteten.