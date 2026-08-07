Wann kommen die Robotaxis auch nach Österreich?

Die britische Hauptstadt wird zur Arena für den Wettlauf bei den fahrerlosen Taxis. Uber und sein Software-Partner Wayve haben eine erste Lizenz für die Beförderung von Passagieren mit selbstfahrenden Autos erhalten. Die ersten ausgewählten Fahrgäste sollen noch im Laufe dieses Sommers befördert werden. Allerdings sind die umgebauten Ford-Mustang-Elektroautos zunächst noch mit Sicherheitsfahrern am Steuer unterwegs.