Wann kommen die Robotaxis auch nach Österreich?

Der Robotaxi-Wettlauf in Europa hat begonnen. Während Uber in der britischen Hauptstadt London die erste Lizenz für selbstfahrende Taxis erhielt und auch in deutschen und Schweizer Metropolen in den Startlöchern steht, stellt sich für Österreich die Frage: Wann kommt die Zukunft auch zu uns?
Die britische Hauptstadt wird zur Arena für den Wettlauf bei den fahrerlosen Taxis. Uber und sein Software-Partner Wayve haben eine erste Lizenz für die Beförderung von Passagieren mit selbstfahrenden Autos erhalten. Die ersten ausgewählten Fahrgäste sollen noch im Laufe dieses Sommers befördert werden. Allerdings sind die umgebauten Ford-Mustang-Elektroautos zunächst noch mit Sicherheitsfahrern am Steuer unterwegs.
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