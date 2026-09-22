Nur das Nötigste: Familien müssen bei Essen sparen

Weniger wegwerfen, mehr Reste verwerten

Die AMA-Expertin sehen darin aber nicht nur einen Sparkurs, sondern auch einen positiven Effekt: Lebensmittel werden bewusster verwendet. Mutenthaler-Sipek: „Es wird ganz bewusst geplant: Was kaufe ich ein, wofür brauche ich es? Um einfach auch die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren.“ In vielen Haushalten werde verstärkt auf Resteverwertung gesetzt – auch mithilfe von Apps, die zeigen, was man aus dem, was noch im Kühlschrank ist, kochen kann.