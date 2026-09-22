Diese Frau will Südtirol von Italien abspalten

„Wir müssen alles daransetzen, uns von diesem italienischen Staat loszulösen und den Weg der Selbstbestimmung einzuschlagen. Denn das Selbstbestimmungsrecht ist auch international verankert und steht uns zu. Es ist unser aller Auftrag, unsere Heimat zu bewahren. Und es ist auch unser aller Auftrag, unsere Heimat zu verteidigen (...). Die Freiheit und das Himmelreich gewinnen keinen Halben. Es lebe Südtirol, es lebe Deutschland.“