Diese Frau will Südtirol von Italien abspalten

Adrett mit Zopf und im Dirndl: Über diese junge Politikerin tobt Italien. Die 29-Jährige, die mit der FPÖ und mit der rechtsextremen „Generation Deutschland“ verbandelt ist, sorgte bei einer AfD-Veranstaltung für Furore. Krone+ liegt die Aufnahme, wo es unter anderem um Vermischung von Völkern geht, vor. Der Auftritt zeigt auch, wie sich die neuen jungen Rechten europaweit vernetzen.
„Wir müssen alles daransetzen, uns von diesem italienischen Staat loszulösen und den Weg der Selbstbestimmung einzuschlagen. Denn das Selbstbestimmungsrecht ist auch international verankert und steht uns zu. Es ist unser aller Auftrag, unsere Heimat zu bewahren. Und es ist auch unser aller Auftrag, unsere Heimat zu verteidigen (...). Die Freiheit und das Himmelreich gewinnen keinen Halben. Es lebe Südtirol, es lebe Deutschland.“
Na, mehr hat es nicht gebraucht, um den zu größten Teilen befriedeten Konflikt zwischen Südtirol und Italien wieder aufflammen zu lassen. Diese Sätze auf einem AfD-Treffen in Sachsen-Anhalt kurz vor der Wahl stammen aus dem Mund von ihr:
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.