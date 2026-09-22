Gericht spricht der RBI 3,15 Milliarden Euro zu

Dem Versäumnisurteil gegen Rasperia sei eine Prüfung durch das Gericht vorangegangen, teilte die Bank mit. Mit dem Urteil will das Unternehmen auf in Österreich liegende Vermögenswerte zugreifen. Dabei handelt es sich um ein Paket von 28,5 Millionen Aktien des Baukonzerns Strabag sowie um Dividenden seit dem Geschäftsjahr 2021 und eine Barausschüttung aus dem März 2024. Diese Vermögenswerte sind derzeit aufgrund von EU-Sanktionen eingefroren. Sollte das Urteil rechtskräftig werden, will die RBI bei der Finanzmarktaufsicht (FMA) als zuständiger Sanktionsbehörde die Freigabe der Vermögenswerte beantragen, um ihren Anspruch zu vollstrecken.