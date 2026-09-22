Spritpreisbremse ist „eine reine Alibi-Handlung“

Im ersten Moment klingt es wie eine erlösende Nachricht für alle Autofahrer. Der Staat zieht die Spritpreisbremse, um der Preistreiberei an den Tankstellen entgegenzuwirken. „Doch wirft man einen genauen Blick darauf, merkt man schnell, dass es sich um eine schlechte Lösung handelt!“, kritisiert der Kärntner ARBÖ-Geschäftsführer Peter Pegrin.