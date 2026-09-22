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Heftig unter Kritik

Spritpreisbremse ist „eine reine Alibi-Handlung“

Kärnten
22.09.2026 18:00
Wer zur Zapfsäule bei heimischen Tankstellen greift, wird teuer zur Kasse gebeten.
Wer zur Zapfsäule bei heimischen Tankstellen greift, wird teuer zur Kasse gebeten.(Bild: Fahroni - stock.adobe.com)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Die Spritpreisbremse sorgt nicht nur in der Kärntner Bevölkerung für Kopfschütteln, sondern stößt auch bei Verkehrsexperten auf massive Kritik. Laut ihnen gäbe es viel sinnvollere Lösungen …

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Im ersten Moment klingt es wie eine erlösende Nachricht für alle Autofahrer. Der Staat zieht die Spritpreisbremse, um der Preistreiberei an den Tankstellen entgegenzuwirken. „Doch wirft man einen genauen Blick darauf, merkt man schnell, dass es sich um eine schlechte Lösung handelt!“, kritisiert der Kärntner ARBÖ-Geschäftsführer Peter Pegrin.

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