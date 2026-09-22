Spitzenwechsel und Abseits-Wirbel im Unterhaus

Ein Traumtor, drei Treffer in vier Minuten und eine heiße Abseits-Diskussion! Obermillstatt holt sich die Spitze zurück, St. Jakob gewinnt das Verfolgerduell – und im Studio nimmt Experte „Floki“ Oberrisser eine strittige Szene ganz genau unter die Lupe.
Im Spitzenspiel der 2. Klasse B zwischen Obermillstatt und Rennweg war Geduld gefragt. Beide Mannschaften lieferten sich ein enges Duell, ehe Stefan Huber zum Mann des Tages wurde. Von der linken Seite zog der Obermillstätter außerhalb des Strafraums satt ab und versenkte den Ball im Tor – möglicherweise hatte dabei auch die tiefstehende Sonne ihre Finger im Spiel. Huber selbst hatte die Szene ursprünglich ganz anders geplant: „Erst wollte ich gar nicht schießen. Die Jungs haben mich bei der Ecke zurückgerufen, aber das war mir egal – und dann habe ich einfach draufgehalten.“ Ein Entschluss mit Folgen: Obermillstatt brachte den knappen Vorsprung gegen Rennweg über die Zeit und holte sich damit die Tabellenführung zurück.
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