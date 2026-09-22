Der Medaillen-Kampf für zwölf Steirer geht los!

Die größten Berufsweltmeisterschaften aller Zeiten sind eröffnet. 48 junge Fachkräfte aus Österreich – zwölf davon aus der Steiermark– zogen Dienstagabend in Shanghai vor Tausenden Zuschauern ein. Die „Krone“ berichtet live für Sie aus China!
Staatsoberhäupter und Delegierte aus aller Welt blickten am Dienstagabend (Ortszeit) begeistert auf ein 48 Teilnehmer starkes rot-weiß-rotes Team: In Dirndl und Lederhose zogen die jungen Fachkräfte in der Mercedes-Benz-Arena im chinesischen Shanghai zur Eröffnung der Berufsweltmeisterschaften Worldskills ein. Sie bilden das größte europäische Team und das siebtgrößte weltweit. Eine ganze Tribüne mit Fahnen jubelte das Team an. Auch Chinas Premierminister Li Qiang war unter den Gästen.
Wettkampf der Superlative
In der 30-Millionen-Stadt findet in dieser Woche ein Wettkampf der Superlative statt. 68 Länder sind am Start. In China sind die Worldskills längst viel mehr als nur ein Wettbewerb, weiß Skills-Austria-Geschäftsführer Jürgen Kraft: „Das Land hat seine Berufsausbildung an die Bewerbe angepasst und rekrutiert stark in den Schulen, schon ab zehn Jahren.“ So kommen rund 50 Millionen Kinder damit in Berührung. „Viele sagen, das ist ein Wahnsinn, ich sage: Die haben’s verstanden.“
1,2 Millionen Besucher erwartet
Österreich ist einmal mehr stark vertreten. Seit 1958 Teil der Worldskills, ist man heuer in 42 von 62 Kategorien dabei. Zwölf junge Fachkräfte kommen aus der Steiermark. Sie sind mit Familien, Arbeitskollegen und Branchenvertretern angereist.
Am Mittwoch startet dann der erste von vier intensiven Wettkampftagen. Insgesamt 1,2 Millionen Besucher als aller Welt werden erwartet. Neben einer Tanzshow mit der neuesten Generation humanoider Roboter bei der Eröffnungszeremonie darf man auf die nächsten Tage gespannt sein.
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