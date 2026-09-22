Der Medaillen-Kampf für zwölf Steirer geht los!

Wettkampf der Superlative

In der 30-Millionen-Stadt findet in dieser Woche ein Wettkampf der Superlative statt. 68 Länder sind am Start. In China sind die Worldskills längst viel mehr als nur ein Wettbewerb, weiß Skills-Austria-Geschäftsführer Jürgen Kraft: „Das Land hat seine Berufsausbildung an die Bewerbe angepasst und rekrutiert stark in den Schulen, schon ab zehn Jahren.“ So kommen rund 50 Millionen Kinder damit in Berührung. „Viele sagen, das ist ein Wahnsinn, ich sage: Die haben’s verstanden.“