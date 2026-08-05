Prominenter Ausfall: Hiobsbotschaft für Austria

Schlechte Nachrichten für die Wiener Austria: Die Violetten müssen im Drittrunden-Hinspiel in der Conference-League-Qualifikation am Donnerstag gegen Beitar Jerusalem in Ploiesti (19.30 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) ohne ihren Topstürmer ran.
Johannes Eggestein ist leicht angeschlagen und fällt für das Europacupspiel aus, der Stürmer blieb in Wien und stieg am Mittwoch nicht in den Flieger.
Philipp Wiesinger befindet sich weiterhin im Aufbautraining und steht ebenso nicht zur Verfügung wie die beiden Langzeitverletzten Noah Botic und Manprit Sarkaria, vermeldet der Klub.
Dragovic zurück
Immerhin: Abwehrchef Aleksandar Dragovic kehrt nach überstandener Gehirnerschütterung in den Kader zurück.
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