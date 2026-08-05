„Meereskannibale“ erobert nach Venedig die Ostsee

Kannibale der Meere

Die Art Mnemiopsis leidyi gilt als besonders widerstandsfähig. Sie überlebt bei Temperaturen zwischen zehn und 32 Grad Celsius und selbst bei einem Salzgehalt von zehn bis 34 Gramm pro Liter. Aber auch hinsichtlich ihrer Nahrungsaufnahme zeigt sie sich flexibel: Ist kein Futter da, fressen erwachsene Quallen den eigenen Nachwuchs.