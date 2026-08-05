Zuggäste mussten 2 Stunden in Waggons ausharren

Eine abrupte Bremsung und dann ging plötzlich nichts mehr: Für Passagiere des REX 1 am Weg von Wiener Neustadt Richtung Breclav begann damit Dienstagfrüh eine unerwartete Odyssee. „Wegen einer behördlichen Sperre kann unsere Fahrt nicht fortgesetzt werden, wir bitten um Geduld und gleichzeitig um Entschuldigung“, tönte es kurz darauf aus den Lautsprechern.