Drohne mit Zünder legt Flughafen Leipzig lahm

Sie sei kurz nach Mitternacht in der Nähe einer ukrainischen Frachtmaschine entdeckt worden, berichtete die „Bild“ am Mittwoch. Die Bundespolizei schickte daraufhin Entschärfer, um das Paket kontrolliert zu sprengen. Auch ein Roboter war im Einsatz. Der Betrieb wurde sofort gesperrt, der Flugverkehr umgeleitet.