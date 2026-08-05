Sabotageanschlag?
Drohne mit Zünder legt Flughafen Leipzig lahm
In der Nacht auf Mittwoch ist am Flughafen Leipzig/Halle eine Drohne entdeckt worden. Der Flugbetrieb wurde daraufhin gesperrt. Die Polizei in Niedersachsen schließt einen möglichen Sabotageanschlag nicht aus. Laut einem Bericht transportierte die Drohne ein Päckchen mit einem Zünder.
Sie sei kurz nach Mitternacht in der Nähe einer ukrainischen Frachtmaschine entdeckt worden, berichtete die „Bild“ am Mittwoch. Die Bundespolizei schickte daraufhin Entschärfer, um das Paket kontrolliert zu sprengen. Auch ein Roboter war im Einsatz. Der Betrieb wurde sofort gesperrt, der Flugverkehr umgeleitet.
Eine Frachtmaschine, die durchstarten musste, stieß rund sechs Kilometer vom Flughafen entfernt mit einem bislang unbekannten Gegenstand zusammen. Sie landete schließlich in Hannover mit leichten Beschädigungen im Frontbereich. Eine andere Maschine, die aus Mallorca kam, wurde nach Nürnberg umgeleitet.
Der Flugbetrieb in Leipzig war bis kurz vor 2 Uhr nachts eingestellt. Am Mittwochvormittag lief der Betrieb wieder ordnungsgemäß.
Die Polizei geht von einem Staatsschutzdelikt aus. Die Fahndung nach der Drohnenpilotin oder dem Drohnenpiloten blieb zunächst erfolglos.
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