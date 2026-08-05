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Auf offener Straße

Mexiko: Influencer während Livestream hingerichtet

Ausland
05.08.2026 10:31
In Mexiko wurde der Influencer Cesar Gastelum auf offener Straße erschossen.
In Mexiko wurde der Influencer Cesar Gastelum auf offener Straße erschossen.(Bild: AP/Enric Marti)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Weiterer blutiger Tiefpunkt in der völlig aus dem Ruder gelaufenen Bandenkriminalität in Mexiko: Während eines Livestreams des bekannten Influencers Cesar Gastelum fuhr am Dienstag plötzlich ein Motorrad vor. Der Fahrer zog eine Pistole und richtete Castelum regelrecht hin.

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Wie die mexikanischen Behörden mitteilten, hielt sich Gastelum, dem auf TikTok rund 600.000 Menschen folgen, am Dienstagabend mit zwei Freunden vor einem Schnellrestaurant auf und streamte live. Wie auch auf Aufnahmen der Überwachungskameras des Restaurants zu erkennen war, näherte sich ein Motorrad und hielt nur wenige Meter neben Castelum an.

Auf dem Motorrad saßen zwei Personen, beide trugen Sturzhelme. Der Fahrer zückte blitzschnell eine Waffe und feuerte auf den völlig überraschten Influencer, der vor allem für seine Comedy-Videos bekannt war und dem auf TikTok rund 600.000 Menschen folgten.

Gastelum dürfte den Angaben zufolge noch am Tatort seinen schweren Verletzungen erlegen sein, den Angreifern gelang vorerst die Flucht. Ein Ermittler bestätigte später lediglich, „dass eine umfangreiche Sicherheitsoperation“ im Gange sei. 

Der brutale Mord ereignete sich inmitten anhaltender Gewalt in Culiacán, der Hauptstadt von Sinaloa, wo sich der Brennpunkt des Konflikts rivalisierender Banden des organisierten Verbrechens befindet.

Lesen Sie auch:
Der kaltblütige Mord an der Schönheits-Influencerin Valeria Márquez erschüttert Mexiko. 
Schock auf TikTok
Beauty-Influencerin im Livestream erschossen!
15.05.2025

Ähnlicher Vorfall im Mai 2025
Der Vorfall erinnerte an den Mord an der mexikanischen Beauty-Influencerin Valeria Marquez im Mai 2025. Sie wurde während eines TikTok-Livestreams in dem Salon, in dem sie in Zapopan im westlichen Bundesstaat Jalisco arbeitete, erschossen.

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