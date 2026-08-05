Mexiko: Influencer während Livestream hingerichtet

Wie die mexikanischen Behörden mitteilten, hielt sich Gastelum, dem auf TikTok rund 600.000 Menschen folgen, am Dienstagabend mit zwei Freunden vor einem Schnellrestaurant auf und streamte live. Wie auch auf Aufnahmen der Überwachungskameras des Restaurants zu erkennen war, näherte sich ein Motorrad und hielt nur wenige Meter neben Castelum an.