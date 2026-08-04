Iran: Streben keine Ausweitung des Kriegs an

„Ich möchte ihnen jede letzte Chance vor der Enthauptung geben“, sagte Trump am Montagabend in Washington. Diverse Staaten, darunter auch der Iran, hätten ihn um Friedensgespräche gebeten. Darin gehe es nun unter anderem um die Öffnung der Straße von Hormuz, später würde auch die „Denuklearisierung“ des Irans Thema sein. „Wäre mir eine Einigung lieber? Ich bin nicht darauf aus, Menschen zu töten“, sagte der US-Präsident am Sonntag.