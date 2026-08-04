80.000 Euro! Messi spendet an Region bei Madrid

„Ich möchte Ihnen danken und Ihnen sagen, dass wir Madrider uns darauf freuen, Sie bald bei uns begrüßen zu dürfen, um Ihnen den Beifall zu spenden, den Sie verdienen“, schrieb die Politikerin an den Vizeweltmeister gerichtet. Jubel in Madrid war Messi bisher eher nicht gewohnt, spielte er doch jahrelang bei Real Madrids großem Rivalen FC Barcelona.