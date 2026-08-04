Feuerwehr rettete kleine Katzen aus Kanalrohr

Jungtiere hatten mit Trubel nur wenig Freude

Nach gut zwei Stunden konnte der Einsatz aber erfolgreich beendet werden. Die Dankbarkeit der beiden Katzen hielt sich laut Feuerwehr übrigens in Grenzen, sie hatten mit dem Trubel nur wenig Freude. Ganz im Gegensatz zu ihren Rettern, die zwar viel Schweiß vergossen haben, aber dafür sich über einen gelungenen Ausgang ihrer Aktion freuen konnten.