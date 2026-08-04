Final-Verschwörung? WM-Star schimpfte mit Mutter

Gegenüber „Ferné con Grego“ verriet der Innenverteidiger auf die Gerüchte angesprochen nun, dass sich sogar seine eigene Mutter an den Theorien beteiligte. „Ich habe zu ihr gesagt: Machst du da jetzt etwa auch mit? Hör doch auf mit dem Quatsch“, so Medina. „Ich habe zu ihr gesagt: ‘Du bist verrückt. Warum glaubst du, dass wir das absichtlich machen würden? Wir wollten doch genauso gewinnen wie alle anderen.“