„Benzemania“! Legende nahm bei Test die Hintertür

Beim Test von Al Hilal in Wr. Neustadt waren alle Augen auf Ballon-d‘Or-Gewinner Karim Benzema gerichtet. Der fünffache Champions-League-Sieger zeigte am Platz seine Klasse, „vertschüsste“ sich dann aber nach Auswechslung. Star-Tormann Bono lobte beim Lokalaugenschein der „Krone“ das Terrain des NÖ-Landesligisten. . .
Zuerst machte er Fotos mit den Kindern, dann streute er Wr. Neustadt Rosen: „Euer Rasen ist in einem sensationellen Zustand, einfach perfekt“, lobte Star-Keeper Bono die Bedingungen in der Ergo Arena. Beim Test gegen Al Ahli (VAE) war der Al-Hilal-Torhüter, zuletzt noch mit Marokko bei der WM im Einsatz, nur Zaungast. Egal!
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