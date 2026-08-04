„Benzemania“! Legende nahm bei Test die Hintertür

Zuerst machte er Fotos mit den Kindern, dann streute er Wr. Neustadt Rosen: „Euer Rasen ist in einem sensationellen Zustand, einfach perfekt“, lobte Star-Keeper Bono die Bedingungen in der Ergo Arena. Beim Test gegen Al Ahli (VAE) war der Al-Hilal-Torhüter, zuletzt noch mit Marokko bei der WM im Einsatz, nur Zaungast. Egal!