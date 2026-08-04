Werner Herics bleibt ORF-Landeschef im Burgenland

Burgenlands amtierender ORF-Landesdirektor Werner Herics (62) kann aufatmen. Nicht nur, weil er gerade mit seiner Frau Urlaub am Meer in Istrien macht, sondern auch, weil der neue ORF-General Clemens Pig ihn nach zehn Jahren Amtszeit für weitere fünf Jahre im Chefsessel behalten will. „Ich habe von meiner Nominierung bereits am Montag erfahren und ehrlicherweise auch damit gerechnet“, gibt sich Herics in einer ersten Reaktion auf „Krone“-Nachfrage selbstbewusst.