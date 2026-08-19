Droht „Dosko-Zoll“ auch in anderen Bundesländern?

Wirtschaft befürchtet Nachahmer

Zwar wäre das Burgenland das erste Bundesland mit einem solchen Modell, aber wohl nicht das letzte. Oberösterreichs Grüne etwa haben bereits gefordert, dem Beispiel zu folgen. Auch Tirols Verkehrslandesrat René Zumtobel will das burgenländische Modell „genau beobachten“. Für Transportunternehmen würde das laut Wirth bedeuten, künftig neben der ASFINAG-Maut mehrere landeseigene Systeme, Tarife und Ausnahmen berücksichtigen zu müssen. Ein solcher Fleckerlteppich würde „unseren Staat in den Bankrott treiben“.