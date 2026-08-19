Eine gute und eine schlechte Nachricht für Kickl

Und genau das bescherte dann doch ein Aha-Erlebnis: Beate Meinl-Reisinger hält unerschütterlich daran fest, bis zum letztmöglichen Tag mit Christian Stocker und Andreas Babler zusammenzubleiben. Also quasi bis die Wahlen sie scheiden. Sogar ein riesiger Murks wie der gescheiterte Plan für eine bessere Organisation der Wehrpflicht wird da zum Kompromiss schöngeredet.