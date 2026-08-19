Kulinarische Weltreise in Kufstein erleben

Kulinarische Reise um die Welt gefällig? Am 29. und 30. August 2026 macht das European Street Food Festival am Fischergries in Kufstein Station. Die „Krone“ verlost passend dazu 10x2 Gastrogutscheine, mit denen sich die Gewinner durch das vielfältige Angebot schlemmen können.
Seit 2015 tourt das European Street Food Festival durch Österreich und konnte nach Angaben der Veranstalter bereits rund vier Millionen Besucher begrüßen. Das Konzept: internationale Spezialitäten, frisch vor Ort zubereitet und serviert von zahlreichen Food-Trucks, Ständen, Ausstellern und Köchen.
Von mexikanischen und indischen Gerichten über Burger und Gegrilltes bis zu vegetarischen und veganen Angeboten reicht die kulinarische Auswahl. Naschkatzen dürfen sich zudem auf Mini-Donuts, Waffeln, Crêpes und weitere Desserts freuen. Auch heimische Schmankerl und außergewöhnliche Spezialitäten stehen auf dem Speiseplan.
Zwei Tage Street-Food-Feeling
Am Samstag, 29. August, und Sonntag, 30. August, verwandelt sich der Fischergries in Kufstein laut Tourplan in einen großen Treffpunkt für Street-Food-Fans. Der Eintritt zum Festival ist frei. Regulär ist das Festival samstags von 11 bis 22 Uhr und sonntags von 11 bis 20 Uhr geöffnet, sofern für den jeweiligen Standort keine abweichenden Zeiten angegeben werden. Weitere Informationen finden Sie HIER.
Gastrogutscheine gewinnen
Wer sich beim European Street Food Festival einmal quer durch die kulinarische Welt kosten möchte, hat mit der „Krone“ jetzt die passende Gelegenheit dazu. Wir verlosen 2x10 Gastrogutscheine für das Festival-Wochenende in Kufstein. Einfach das unten stehende Formular ausfüllen und mit etwas Glück beim großen Street-Food-Wochenende am 29. und 30. August dabei sein!