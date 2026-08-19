Kulinarische Weltreise in Kufstein erleben

Zwei Tage Street-Food-Feeling

Am Samstag, 29. August, und Sonntag, 30. August, verwandelt sich der Fischergries in Kufstein laut Tourplan in einen großen Treffpunkt für Street-Food-Fans. Der Eintritt zum Festival ist frei. Regulär ist das Festival samstags von 11 bis 22 Uhr und sonntags von 11 bis 20 Uhr geöffnet, sofern für den jeweiligen Standort keine abweichenden Zeiten angegeben werden. Weitere Informationen finden Sie HIER.