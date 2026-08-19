Personalmangel im Gefängnis: „Wir wursteln weiter“

„Sie kennt und sieht die aktuellen Belastungen“

Sina Bründler-Lerner, Sprecherin des Justizministeriums, geht auf die Kritikpunkte ein: „Justizministerin Anna Sporrer besucht regelmäßig die Justizanstalten in ganz Österreich und steht im Austausch mit den Leitungen und Personalverantwortlichen, natürlich auch mit den Vertretern der Gewerkschaft. Sie kennt und sieht die aktuellen Belastungen für die Bediensteten und Insassen. Ihr Dank und ihre Wertschätzung gilt der Justizwache und den zivilen Fachdiensten, die diese Herausforderungen mit großem Einsatz bewältigen.“