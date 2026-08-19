Tolmezzo-Inferno: „Die Bestie ist unter Kontrolle“

Beißender Rauchgeruch liegt in der Luft, Rauch steigt von der „Königin der Karnia“, wie die Bewohner von Tolmezzo ihren Hausberg Monte Amariana nennen, auf. Während nur noch der Geruch und die Rauchschwaden an das Flammeninferno der vergangenen Tage erinnern, ist das Feuer in der 9000 Einwohner Stadt in der Region Friaul-Julisch Venetien noch immer Gesprächsthema Nummer eins.