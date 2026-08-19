John Newman: Ein Leben zwischen Himmel und Hölle

In den folgenden Jahren kam der Brite für einzelne Singles und separate Auftritte immer wieder mal ins Rampenlicht zurück, von einem richtigen Comeback kann man aber erst in diesem Jahr sprechen. Mit seinem Megahit dürfte er sich mittlerweile ausgesöhnt haben, den gibt es in einer neuen Version zu hören, dazu folgten die Singles „Merry Go“ und unlängst „Throw Me A Line“. Newman scheint mittlerweile das richtige Tempo gefunden zu haben und auch die bestmöglichen Maßnahmen, um sich in dieser verrückten und temporeichen Welt der Musik nicht aufzureiben. Mit 36 Jahren scheint der smarte und labile Brite jedenfalls einen guten Weg gefunden zu haben, seine einst so florierende Karriere noch einmal zu revitalisieren, ohne dabei in die gefährlichen Fallen der Vergangenheit zu tappen. Wie weit er dabei zu gehen bereit ist und wie weit er sich den Mechanismen des Geschäfts entziehen kann, das wird die Zeit zeigen.