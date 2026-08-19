Kurios! Brütende Hitze ruinierte Freibad-Sanierung

Jetzt gibt es ohnehin kein wolkenloses Badewetter mehr, könnte man sich in Bruck an der Leitha selbsttröstend sagen. Das kaputte, aber beliebte Erlebnisbecken – eines von mehreren im Parkbad – wird heuer doch nicht mehr fertig saniert werden. Was mit dem Frühjahrsputz anfing, endete rasch in einer massiven Sanierung, da bei der Reinigung plötzlicher Mauer- und Fliesenteile wegbrachen. „Ein Teil der Mauer brach herunter“, erzählt Stadtchef Gerhard Weil, der „not amused“ darüber war.