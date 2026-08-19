Kurios! Brütende Hitze ruinierte Freibad-Sanierung

Den alljährlichen Frühjahrsputz überstand das beliebte Parkbad Bruck an der Leitha in Niederösterreich heuer nicht. Mauer- und Fliesenteile waren in einem Becken plötzlich abgebrochen. Hitze ließ folglich auch noch die Sanierung scheitern. Und dann kam auch noch der Betriebsurlaub des Bauunternehmens dazu ...
Jetzt gibt es ohnehin kein wolkenloses Badewetter mehr, könnte man sich in Bruck an der Leitha selbsttröstend sagen. Das kaputte, aber beliebte Erlebnisbecken – eines von mehreren im Parkbad – wird heuer doch nicht mehr fertig saniert werden. Was mit dem Frühjahrsputz anfing, endete rasch in einer massiven Sanierung, da bei der Reinigung plötzlicher Mauer- und Fliesenteile wegbrachen. „Ein Teil der Mauer brach herunter“, erzählt Stadtchef Gerhard Weil, der „not amused“ darüber war.
Heuer kein „Erlebnisbecken“
Unter den Fliesen hatten sich über den Winter Hohlräume gebildet und das, obwohl immer wieder kleine Sanierungen in den letzten Jahren vorgenommen wurden. Festgestellt wurde das Problem eigentlich nur, weil das Wasser komplett ausgepumpt wurde, erzählt man. Schnell war klar, dass diesen Sommer die Gäste neben einer Großbaustelle baden werden müssen.
Mit dem bitteren Beigeschmack, dass das Erlebnisbecken mit dem Sprungturm im Parkbad sehr beliebt bei den Besuchern ist und dass das Freibad dort generell zu den größten Sommer-Attraktionen der Region zählt.
Ich bin wirklich ,not amused’ nach diesem Sommer. Eigentlich war die fertige Badsanierung für Anfang Juli geplant.
Bürgermeister Gerhard Weil
Bild: Stadtgemeinde Bruck/Leitha
„Trotzdem wollten wir den Menschen die Möglichkeit geben, sich an heißen Sommertagen abzukühlen“, wirft Bürgermeister Weil ein. Die Kosten für den Eintritt wurden dafür im Ausgleich stark reduziert. „Eigentlich dachten wir, dass am 10. Juli diese riesige Sanierung erledigt wäre!“
„Es zahlt sich jetzt nicht mehr aus“
Doch es kam just wegen der Hitze anders: Nicht nur Badegästen und Bauarbeitern waren die Temperaturen an der 40-Grad-Marke viel zu heiß, sondern auch dem frisch betonierten Mauerwerk! Unter der brütend heißen Sonne war „der Beton so schnell ausgetrocknet, dass er abbrach“, erklärt der Stadtchef, dass auch frisch aufgesetzte Fliesen einfach wieder abfielen.
Betriebsurlaub bei Baufirma
Zur herausfordernden Sanierung kam dann auch noch der lange fix geplante Betriebsurlaub des Bauunternehmens hinzu, was jetzt zur Resignation bei der Stadtgemeinde führte: „Wegen der letzten paar schönen Tage zahlt es sich nicht mehr aus, das Becken für diese Saison noch aufzusperren.“
Die Sperre bis Saisonende ist damit fix. Bis dahin gelten nun auch weiterhin die gesenkten Eintrittspreise seit Saisonbeginn.
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