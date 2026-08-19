Familie wächst! Süße Baby-News von ÖSV-Slalom-Ass

Schöne Neuigkeiten von ÖSV-Ass Michael Matt! Der Slalom-Spezialist ist nämlich zum zweiten Mal Papa geworden, wie er auf Instagram verraten hat. Aus dem Ski-Zirkus gibt es gleich eine Reihe von Glückwünschen.
„Willkommen auf der Welt, kleiner Mann“, ergänzt durch ein blaues Herz schreibt Michael Matt auf Instagram zu einem Foto, das ihn zusammen mit seiner Tochter und dem neuesten Familienmitglied am Weg nach Hause zeigt.
Glückwünsche aus dem Ski-Zirkus
Der Slalom-Spezialist darf sich über sein zweites Kind freuen – dieses Mal ist es ein Bub. Den Namen verrät der 33-Jährige dabei vorerst noch nicht. Aus dem Ski-Zirkus gibt es aber gleich eine Reihe von Glückwünschen.
„Oh wie schön!!! Herzlichen Glückwunsch“, kommentiert etwa die ehemalige ÖSV-Skirennläuferin Eva-Maria Brem. Anna Veith freut sich: „Herzlichen Glückwunsch.“ Und auch sein langjähriger Slalom-Konkurrent Adam Zampa schickt beste Wünsche.
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