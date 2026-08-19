Österreichs Geschichte mit dem Auslands-Oscar

„Große Freiheit“ von Sebastian Meise (2022) und Marie Kreutzers „Corsage“ (2023) kamen zumindest in die Vorauswahl. Letzterer wurde wegen des Kinderpornografie-Besitzes gecancelten Florian Teichtmeister zum temporären Skandalwerk. Zweimal wurde ein heimischer Film trotz der Einreichung auch nicht für die Nominierung zugelassen. Hanekes „Caché“ 2006, weil er vorwiegend auf Französisch und nicht in der Landessprache des Entsendelandes gedreht wurde und 2020 „Joy“ von Sudabeh Mortezai wegen zu vieler englischer Dialogpassagen. 2027 drücken wir Regisseur Markus Schleinzer und seinem Historiendrama „Rose“ mit Sandra Hüller die Daumen. Am 21. Jänner 2027 wissen wir, ob er nominiert ist.