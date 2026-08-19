Vereinzelte Schauer, aber Sonne heizt wieder ein

Am Mittwoch bringt ein Zwischenhoch noch einmal recht sonniges Wetter. Nur an der Alpennordseite sind Regenschauer möglich. Die Temperaturen steigen wieder auf bis zu 32 Grad, bevor uns am Donnerstag einige Regenschauer und Gewitter erwarten.
Am Mittwoch starten wir teils mit Nebel und Restwolken in den Tag. Nach und nach kann sich jedoch die Sonne durchsetzen. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen angenehmen 10 und 19 Grad.
Vereinzelte Regenschauer im Süden, sonst Sonne
Nachmittags können etwa im Süden Österreichs vereinzelte Regenschauer entstehen, diese sollen jedoch eher die Ausnahme bleiben. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost bis West.
Hier sehen Sie das Wetter in Ihrem Bundesland:
Die Temperaturen ziehen im Vergleich zum Dienstag wieder an und klettern im Laufe des Tages auf 24 bis 32 Grad.
Donnerstag bringt Gewitter
Am Donnerstag wird es dann zunehmend unbeständig und schwül. Bereits am Vormittag erwarten uns die ersten Regenschauer, gegen Abend sind vermehrt teils kräftige Gewitter möglich. Es bleibt jedoch heiß, bei Temperaturen bis zu 33 Grad.
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