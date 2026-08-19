Vereinzelte Schauer, aber Sonne heizt wieder ein

Am Mittwoch starten wir teils mit Nebel und Restwolken in den Tag. Nach und nach kann sich jedoch die Sonne durchsetzen. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen angenehmen 10 und 19 Grad.

Vereinzelte Regenschauer im Süden, sonst Sonne

Nachmittags können etwa im Süden Österreichs vereinzelte Regenschauer entstehen, diese sollen jedoch eher die Ausnahme bleiben. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost bis West.