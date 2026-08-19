Erleben Sie die Poplegende Nena hautnah

Gemeinsam mit ihrer zehnköpfigen Band bringt die Sängerin Musik aus mehr als vier Jahrzehnten auf die Bühne. Natürlich dürfen dabei Klassiker wie „99 Luftballons“ oder „Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann“ nicht fehlen. Mit weltweit 25 Millionen verkauften Tonträgern zählt Nena zu den erfolgreichsten deutschen Künstlerinnen aller Zeiten. Bis heute steht sie für ein Lebensgefühl, das mehrere Generationen miteinander verbindet. Tickets für das Konzert am 11. September in Innsbruck finden Sie im „Krone“-Ticketshop.