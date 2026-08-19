Erleben Sie die Poplegende Nena hautnah

Mit Hits wie „99 Luftballons“ und „Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann“ hat Nena Generationen geprägt. 2026 macht die Pop-Ikone mit ihrer großen Live-Show in Innsbruck am 11. September und auf der Rosenburg am 12. September Station. Die „Krone“ verlost dafür exklusive Fanpackages inklusive Meet & Greet sowie zusätzliche Konzerttickets.
Nach dem großen Erfolg ihrer „Wir gehören zusammen“-Tournee 2024 und 2025 setzt Nena ihre Live-Erfolgsgeschichte auch 2026 fort. Bei ihren Konzerten dürfen sich die Fans auf eine mehr als zweistündige Show mit bekannten Hits und besonderen Perlen aus ihrem riesigen Repertoire freuen.
Gemeinsam mit ihrer zehnköpfigen Band bringt die Sängerin Musik aus mehr als vier Jahrzehnten auf die Bühne. Natürlich dürfen dabei Klassiker wie „99 Luftballons“ oder „Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann“ nicht fehlen. Mit weltweit 25 Millionen verkauften Tonträgern zählt Nena zu den erfolgreichsten deutschen Künstlerinnen aller Zeiten. Bis heute steht sie für ein Lebensgefühl, das mehrere Generationen miteinander verbindet. Tickets für das Konzert am 11. September in Innsbruck finden Sie im „Krone“-Ticketshop.
Exklusive Fanpackages für „Krone“-Abonnenten
Für „Krone“-Abonnenten gibt es diesmal ein ganz besonderes Erlebnis zu gewinnen: Für das Konzert in Innsbruck am 11. September und auf der Rosenburg am 12. September werden jeweils 5 Fanpackages für zwei Personen verlost. Jedes Fanpackage beinhaltet:
Damit wartet auf die Gewinner nicht nur ein Konzertabend mit zahlreichen Klassikern, sondern auch die seltene Gelegenheit, die Pop-Ikone persönlich zu treffen. Zusätzlich verlosen wir unter allen anderen Teilnehmern auch noch 2x2 Stehplatzkarten für die Stopps in Innsbruck und auf der Rosenburg. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen, Wunschkonzert auswählen und mit etwas Glück Nena live erleben!