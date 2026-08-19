Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Als „Krone“-Abonnent

Erleben Sie die Poplegende Nena hautnah

Gewinnspiele
19.08.2026 05:00
Gesponsert
(Bild: Sarah Rechbauer, Laugh + Peace Entertainment, Lifestyle GmbH)
Porträt von Sponsoring
Von Sponsoring

Mit Hits wie „99 Luftballons“ und „Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann“ hat Nena Generationen geprägt. 2026 macht die Pop-Ikone mit ihrer großen Live-Show in Innsbruck am 11. September und auf der Rosenburg am 12. September Station. Die „Krone“ verlost dafür exklusive Fanpackages inklusive Meet & Greet sowie zusätzliche Konzerttickets.

Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Nach dem großen Erfolg ihrer „Wir gehören zusammen“-Tournee 2024 und 2025 setzt Nena ihre Live-Erfolgsgeschichte auch 2026 fort. Bei ihren Konzerten dürfen sich die Fans auf eine mehr als zweistündige Show mit bekannten Hits und besonderen Perlen aus ihrem riesigen Repertoire freuen.

Die Rosenburg wird am 12. September für ein Konzert der Popikone genutzt.
Die Rosenburg wird am 12. September für ein Konzert der Popikone genutzt.(Bild: Lichtstark)

Gemeinsam mit ihrer zehnköpfigen Band bringt die Sängerin Musik aus mehr als vier Jahrzehnten auf die Bühne. Natürlich dürfen dabei Klassiker wie „99 Luftballons“ oder „Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann“ nicht fehlen. Mit weltweit 25 Millionen verkauften Tonträgern zählt Nena zu den erfolgreichsten deutschen Künstlerinnen aller Zeiten. Bis heute steht sie für ein Lebensgefühl, das mehrere Generationen miteinander verbindet. Tickets für das Konzert am 11. September in Innsbruck finden Sie im „Krone“-Ticketshop

Exklusive Fanpackages für „Krone“-Abonnenten
Für „Krone“-Abonnenten gibt es diesmal ein ganz besonderes Erlebnis zu gewinnen: Für das Konzert in Innsbruck am 11. September und auf der Rosenburg am 12. September werden jeweils 5 Fanpackages für zwei Personen verlost. Jedes Fanpackage beinhaltet:

  • 2 Stehplatzkarten für das Konzert von NENA
  • 1 signiertes Goodie
  • ein exklusives Meet & Greet mit NENA inklusive Fotomöglichkeit
  • ein Abendessen vor dem Konzert

Damit wartet auf die Gewinner nicht nur ein Konzertabend mit zahlreichen Klassikern, sondern auch die seltene Gelegenheit, die Pop-Ikone persönlich zu treffen. Zusätzlich verlosen wir unter allen anderen Teilnehmern auch noch 2x2 Stehplatzkarten für die Stopps in Innsbruck und auf der Rosenburg. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen, Wunschkonzert auswählen und mit etwas Glück Nena live erleben!

Mitmachen und gewinnen
Erleben Sie Nena hautnah
Fanpackage exklusiv für alle "Krone"-Abonnenten (Print & Digital)
  • 1x5 Fanpackages für das Konzert von Nena am 11. September in Innsbruck sowie am 12. September in der Rosenburg bestehend aus
    • 1x2 Stehplatzkarten für das Konzert von Nena
    • 1 signiertes Goodie
    • ein exklusives Meet & Greet mit Nena inklusive Fotomöglichkeit
    • ein Abendessen vor dem Konzert
Für alle "Krone"-Leser
  • 2x2 Stehplatzkarten für je den 11. September und den 12. September
Alle Infos & Preise
1.Auswahl
2.Registrierung
3.Formular
JA, ICH BIN EIN ABONNENT Ich habe ein aktives Abo
NEIN, ICH BIN KEIN ABONNENT Ich habe derzeit kein aktives Abo
Sie möchten ein Abo abschließen? Hier klicken
oder
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gewinnspiele
19.08.2026 05:00
Loading
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Panettiere: Erste Details zu Todesursache enthüllt
242.595 mal gelesen
Trauer um Hayden Panettiere: Am Montag wurden erste Details zum Tod der Schauspielerin bekannt. ...
Ausland
AUA verweigerte Luftfahrt-Chefin das Boarding
185.424 mal gelesen
Als reguläre Passagierin unterwegs, durfte die oberste Schweizer Luftfahrt-Chefin bei der AUA ...
Society International
US-Schauspielerin Hayden Panettiere stirbt mit 36
108.775 mal gelesen
Hayden Panettiere hatte erst in diesem Jahr ihre Memoiren veröffentlicht.
Außenpolitik
Drohnen-Ärger! Moskau droht Europa mit Terror
1080 mal kommentiert
Die Ukraine schlug zuletzt im tiefsten Russland zu – und zerstörte Lagerzentren des „russischen ...
Kolumnen
Das Zukunftsdilemma von Bundeskanzler Stocker
1043 mal kommentiert
Wenn die Umfragen stimmen, hätte Kanzler Stocker mit seiner ÖVP nach den nächsten Wahlen keine ...
Innenpolitik
Tausende Migranten könnten abgeschoben werden
926 mal kommentiert
Illegale Migranten ohne Aufenthalt sollen außerhalb Europas gebracht werden.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf