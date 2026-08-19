Liebesgrüße nach Nordkorea

Der US-Präsident hat eine alte Liebe wiederentdeckt – nicht aus dem Epstein-Katalog, sondern das pausbäckigen Spitzmündchen Kim Jong-un. Das ist der Rocket Man, der mit Raketen wild um sich schießt. Um ihn im Zaum zu halten, fahren das demokratische Südkorea und die US-Schutztruppen jährliche Großmanöver auf.
Damit soll jetzt Schluss sein. Trump mag Südkoreas Präsidenten nicht, weil er den Gehorsam verweigert und nicht am Irankrieg teilnehmen wollte. So viel Undankbarkeit muss bestraft werden.
Der US-Präsident hat Nordkoreas Tyrannen schon dreimal getroffen, weil er von ihm „wunderschöne Briefe“ erhielt: „Wir haben uns verliebt“, so der Dealmaker im Weißen Haus.
Dass Trump befreundete Regime mies behandelt, ist evident. So drohte er erst am Montag, dem Sultanat Oman „den Arsch vollzubomben“. Der Oman ist Vermittler im Irankrieg.
Trumps Spezi darf mit Atombomben drohen, welche er dem Regime in Teheran aus gutem Grund verweigert. Die Mullahs schreiben keine Liebesbriefe.
Das Turteln mit Kim Jong-un ist nicht nur eine Beleidigung der 36.000 US-Soldaten, die im Koreakrieg gefallen waren, sondern eine Frivolität, die an Staatsverrat grenzt. Ein demokratischer Senator: „Dabei muss man noch froh sein, dass Präsident Obama den Al-Kaida-Chef Osama bin Land ausgeschaltet hat, bevor sich Trump mit ihm anfreunden konnte.“
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