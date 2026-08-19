Liebesgrüße nach Nordkorea

Das Turteln mit Kim Jong-un ist nicht nur eine Beleidigung der 36.000 US-Soldaten, die im Koreakrieg gefallen waren, sondern eine Frivolität, die an Staatsverrat grenzt. Ein demokratischer Senator: „Dabei muss man noch froh sein, dass Präsident Obama den Al-Kaida-Chef Osama bin Land ausgeschaltet hat, bevor sich Trump mit ihm anfreunden konnte.“