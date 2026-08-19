Der Held der Axtattacke wurde nun selbst Opfer

Jener Wirt vom Linzer Südbahnhofmarkt, der bei einem blutigen Angriff auf einen Sicherheitsmitarbeiter einer Bank Schlimmeres verhindert hat, kämpft vier Monate nach der Tat noch immer mit den psychischen Folgen.
Der Blick gleitet immer wieder ins Leere, sekundenlang sagt Gernot Landsfried (58) nichts, ehe er den Satz wieder aufnimmt. Man sieht dem Mann an, dass er mit Dämonen zu kämpfen hat – und die begleiten ihn seit 15. April.
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