Die Stars zum „Steckerlfischfiasko“ treffen

Der örtliche Steckerlfischkönig liegt mausetot am neuen Golfplatz. Gut, dass die Dorfsheriffs Eberhofer und Birkenberger zur Stelle sind und die Ermittlungen aufnehmen. Dabei geraten sie in eine ausgewachsene Familienfehde zweier Volksfest-Clans. Ein richtiger Eberhofer-Krimi erwartet die Österreicher ab 13. August in den heimischen Kinos. Und am 16. August sollten sich Fans auf den Weg ins Star Movie Regau machen, denn dort wartet eine „Mordsgaudi“ auf alle…