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Die Stars zum „Steckerlfischfiasko“ treffen

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03.08.2026 12:43
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Lang ersehnt, heiß begehrt: Der neue Teil der Eberhofer-Krimis zieht ab 13. August in Österreichs Kinos ein und am 16. August haben 10x2 Gewinner die Chance auf ein ganz besonderes Kinoerlebnis im Star Movie Regau (OÖ). Gleich hier mitspielen.

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Der örtliche Steckerlfischkönig liegt mausetot am neuen Golfplatz. Gut, dass die Dorfsheriffs Eberhofer und Birkenberger zur Stelle sind und die Ermittlungen aufnehmen. Dabei geraten sie in eine ausgewachsene Familienfehde zweier Volksfest-Clans. Ein richtiger Eberhofer-Krimi erwartet die Österreicher ab 13. August in den heimischen Kinos. Und am 16. August sollten sich Fans auf den Weg ins Star Movie Regau machen, denn dort wartet eine „Mordsgaudi“ auf alle…

Frühschoppen, Star-Treff und natürlich Kino!
Am 16. August steigt von 10.30 bis 12.30 Uhr in der „Kitcheria“ direkt im Star Movie Regau ein Weißwurst-Frühschoppen samt Live-Musik. Bei „All you can eat“, Weißwürste, Brezn inkl. ½ Liter Bier oder alkoholfreies Getränk (19 € p.P.) stimmt man sich auf den Kinonachmittag ein. Eine Anmeldung unter kitcheria.eu ist dafür erforderlich. Zwischen 12.30 und 15 Uhr starten dann mehrere Vorstellungen von „Steckerlfischfiasko“ in den acht fast komplett ausverkauften Kinosälen!

Star-Treff mit den Hauptdarstellern 
Die Hauptdarsteller Sebastian Bezzel (Franz Eberhofer), Simon Schwarz (Rudi Birkenberger) und Lisa Maria Potthoff (Susi) sind am 16. August live in den Kinosälen mit dabei. Und 10x2 „Krone“-Gewinner haben die Chance auf diese besonderen Kino-Tickets. Einfach Daten im Formular ausfüllen und schon nimmt man an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss: Montag, 10. August, um 9 Uhr. Alle Infos zum Film gibt’s hier.

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