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Nach Koeman-Rücktritt

Niederlande-Teamchef: Bahnt sich Paukenschlag an?

Fußball International
03.08.2026 12:41
Louis van Gaal
Louis van Gaal(Bild: AFP/JUAN MABROMATA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Auch mehr als einen Monat nach dem WM-Aus in der ersten K.-o.-Runde gegen Marokko haben die Niederlande immer noch keinen neuen Bondscoach für ihre Nationalmannschaft. Doch bahnt sich nun ein Paukenschlag an?

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Die Tageszeitung „De Telegraaf“ bringt nun Louis van Gaal als Nachfolger des zurückgetretenen Ronald Koeman ins Gespräch.

Ronald Koeman
Ronald Koeman(Bild: AFP/PAUL ELLIS)

Demnach sei der 74-Jährige bereit, die Elftal ein viertes Mal zu übernehmen, wenn der Verband auf ihn zukommt. Der Ex-Bayern-Trainer war bereits 2000-2001, 2012-2014 und 2021-2022 als Bondscoach tätig, 2014 wurde er mit den Niederlanden bei der WM in Brasilien Dritter. Zuletzt hatte er sich aus gesundheitlichen Problemen zurückgezogen.

Slot sagt ab
In der vergangenen Woche hatte Topkandidat Arne Slot dem niederländischen Verband KNVB abgesagt. Slot, der beim FC Liverpool im Sommer freigestellt worden war, will lieber weiter einen Klub in Europa trainieren und wartet auf entsprechende Angebote. Auch Erik ten Haag, Technischer Direktor beim FC Twente Enschede, und Peter Bosz, Trainer beim niederländischen Meister PSV Eindhoven, stehen nicht zur Verfügung.

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