Niederlande-Teamchef: Bahnt sich Paukenschlag an?

Demnach sei der 74-Jährige bereit, die Elftal ein viertes Mal zu übernehmen, wenn der Verband auf ihn zukommt. Der Ex-Bayern-Trainer war bereits 2000-2001, 2012-2014 und 2021-2022 als Bondscoach tätig, 2014 wurde er mit den Niederlanden bei der WM in Brasilien Dritter. Zuletzt hatte er sich aus gesundheitlichen Problemen zurückgezogen.