Opferfamilie entsetzt
Amanda Knox macht Comedy-Show über Mordfall
Die US-Amerikanerin Amanda Knox wird mit einer autobiografischen Comedy-Show über den Mordfall an der britischen Studentin Meredith Kercher auftreten. Die Familie des Opfers kritisiert das Projekt scharf und sieht darin eine Verletzung des Andenkens an die Getötete.
Knox wird ab 7. August beim Edinburgh Fringe Festival ihr Stück „Cartwheel“ (deutsch: „Purzelbaum“) präsentieren. Darin verarbeitet sie nach eigenen Angaben die Ermittlungen und den Prozess, in den sie nach dem Tod von Meredith Kercher im Jahr 2007 in Perugia verwickelt war, wie italienische Medien berichteten.
„Unangemessenes“ Vorhaben
Der Anwalt Francesco Maresca, der die Familie Kerchers seit Jahren vertritt, bezeichnete das Vorhaben als „unangemessen“. Knox nutze die Geschichte seit fast 20 Jahren wiederholt für eigene Projekte und öffne damit die Wunden der Familie erneut, so Maresca.
Knox beklagt „Dämonisierung“
In einem Interview mit der britischen Zeitung „Telegraph“ erklärte Knox dagegen, die Show beschäftige sich mit ihrer öffentlichen Darstellung und der „Dämonisierung“, die sie erlebt habe. Über den Mord selbst mache sie keine Witze, sagte sie. Meredith Kercher sei eine intelligente und lebensfrohe junge Frau gewesen, die Humor gehabt habe und Freude am Leben zeigte.
Mordfall machte weltweit Schlagzeilen
Der Mord an der 21 Jahre alten Meredith Kercher in der italienischen Stadt Perugia hatte 2007 weltweit Schlagzeilen gemacht. Schnell gerieten Knox und deren Freund Raffaele Sollecito unter Verdacht. Knox wurde zunächst zu einer langen Haftstrafe verurteilt und musste vier Jahre im Gefängnis in Italien verbringen. 2015 wurden beide aber letztlich vom Vorwurf des Mordes komplett freigesprochen.
Wer die junge Britin damals ermordet hat, ist bis heute nicht geklärt. Wegen Beihilfe zum Mord wurde ein junger Mann ivorischer Herkunft, dessen Fingerabdrücke am Tatort gefunden worden waren, verurteilt. Er kam im Jahr 2021 wieder aus dem Gefängnis. Meredith Kerchers Eltern starben 2020. Ihre Geschwister haben nach Angaben der Familie weiterhin jeden Kontakt zu Amanda Knox ausgeschlossen. Der Fall Amanda Knox war später Grundlage für Bücher, Filme und eine Serie.
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