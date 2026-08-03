Amanda Knox macht Comedy-Show über Mordfall

Wer die junge Britin damals ermordet hat, ist bis heute nicht geklärt. Wegen Beihilfe zum Mord wurde ein junger Mann ivorischer Herkunft, dessen Fingerabdrücke am Tatort gefunden worden waren, verurteilt. Er kam im Jahr 2021 wieder aus dem Gefängnis. Meredith Kerchers Eltern starben 2020. Ihre Geschwister haben nach Angaben der Familie weiterhin jeden Kontakt zu Amanda Knox ausgeschlossen. Der Fall Amanda Knox war später Grundlage für Bücher, Filme und eine Serie.