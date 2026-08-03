„Gewaltige“ Nachfrage nach Helene-Fischer-Tickets

„Dass der erste Abend innerhalb so kurzer Zeit ausverkauft war, ist eine unglaubliche Bestätigung für dieses Konzert und für das Ski Opening. Für uns war sofort klar: Wenn es irgendwie möglich ist, wollen wir den Fans einen zweiten Abend ermöglichen. Ich freue mich riesig, dass wir die Zusatzshow am 12. Dezember so schnell fixieren konnten und Helene Fischer nun an zwei Abenden gemeinsam mit ihrer Band in Schladming auf der Bühne stehen wird“, so Leutgeb in einer Aussendung.