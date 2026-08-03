Motorsport-Legende: „Das war eine Überwindung“

Nur drei Wochen nach seinem bösen Crash kehrte Franky Zorn in Spielberg auf Asphalt zurück und krönte sein Comeback gleich mit einem Sieg. Die Folgen des Unfalls waren für die Motorsport-Legende noch spürbar.
Vier Rippenbrüche und zahlreiche Blutergüsse – so kam Franky Zorn vor drei Wochen bei einem bösen Unfall in Bozen davon. Der Saalfeldener Motorsportler hatte sich dabei mehrfach überschlagen und landete im Reifenstapel. Am Wochenende kehrte der 55-Jährige in Spielberg beim 23. Rupert Hollaus Rennen in Spielberg auf den Asphalt zurück.
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