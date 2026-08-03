Motorsport-Legende: „Das war eine Überwindung“

Vier Rippenbrüche und zahlreiche Blutergüsse – so kam Franky Zorn vor drei Wochen bei einem bösen Unfall in Bozen davon. Der Saalfeldener Motorsportler hatte sich dabei mehrfach überschlagen und landete im Reifenstapel. Am Wochenende kehrte der 55-Jährige in Spielberg beim 23. Rupert Hollaus Rennen in Spielberg auf den Asphalt zurück.