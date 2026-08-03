Wer jetzt noch in BYD-Aktien investieren sollte

Wie reagiert die Aktie?

An der Börse notierte das Papier am Freitag bei 10,30 Euro. Damit liegt die Aktie zwar rund acht Prozent über ihrem 50-Tage-Durchschnitt, zum 52-Wochen-Hoch von 13,23 Euro vom August fehlen aber noch gut 22 Prozent. Die starke Exportdynamik spricht klar für BYD und könnte die Gewinne mittelfristig wieder stützen. Gleichzeitig belasten der Preiskampf in China und der deutliche Gewinneinbruch im ersten Quartal von über 55 Prozent das Geschäft. Für langfristig orientierte Anleger bleibt BYD interessant – kurzfristig dürfte die Aktie jedoch erst dann nachhaltig Rückenwind erhalten, wenn sich neben den Verkaufszahlen auch die Margen wieder verbessern.