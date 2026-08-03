Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gut gelaunt

Hier tritt Prinzessin Isabella ihren Wehrdienst an

Royals
03.08.2026 12:24
Sichtlich gut gelaunt, den Einberufungsbefehl in der Hand, hat die dänische Prinzessin Isabella ...
Sichtlich gut gelaunt, den Einberufungsbefehl in der Hand, hat die dänische Prinzessin Isabella am Montag ihren Wehrdienst angetreten.(Bild: EPA/MADS CLAUS RASMUSSEN)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Jetzt wird es ernst für Dänemarks Prinzessin Isabella! Mit ihrem Einberufungsbefehl in der Hand und einem Rucksack auf dem Rücken hat sich die 19-Jährige am Montag in der Antvorskov-Kaserne im dänischen Slagelse zum Militärdienst gemeldet.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Tochter von König Frederik X. und Königin Mary zeigte sich dabei gut gelaunt. Lachend und sichtlich guten Mutes marschierte sie über den Parkplatz zum Eingang der Kaserne. Dänischen Medien zufolge war sie selbst mit dem Auto nach Slagelse gefahren, anstatt sich von ihren Eltern hinbringen zu lassen. Die junge Prinzessin gilt als selbstbewusst und unabhängig.

Dienstantritt in Zivilkleidung – Uniform wird in der Kaserne ausgegeben
Statt königlichem Glamour setzte Isabella für ihren Dienstantritt auch auf einen lässigen Alltags-Look: Jeans, weißes T-Shirt und eine hellbraune Lederjacke. Dazu trug sie bereits robuste grüne Stiefel, passend für die bevorstehenden Herausforderungen beim Militär. 

Laut den dänischen Streitkräften erhalten neue Wehrpflichtige in der Kaserne Uniformen, Kampfstiefel, Grundausrüstung, Sportbekleidung sowie Bettwäsche und Handtücher .

Aufregender Tag für Prinzessin Isabella: Die älteste Tochter von Königin Mary und König Frederik ...
Aufregender Tag für Prinzessin Isabella: Die älteste Tochter von Königin Mary und König Frederik tritt ihren Wehrdienst als Soldatin in der Gardekaserne in Slagelse an.(Bild: AFP/MADS CLAUS RASMUSSEN)
Die Neunzehnjährige wird hier elf Monate verbringen.
Die Neunzehnjährige wird hier elf Monate verbringen.(Bild: EPA/MADS CLAUS RASMUSSEN)
Zum Dienstantritt musste Isabella, wie jede andere neue Rekrutin auch, ihren Einberufungsbefehl ...
Zum Dienstantritt musste Isabella, wie jede andere neue Rekrutin auch, ihren Einberufungsbefehl und einen Ausweis mitbringen.(Bild: EPA/MADS CLAUS RASMUSSEN)

Wehrpflicht für Frauen eingeführt
Für Isabella beginnt nun eine elfmonatige Ausbildung beim traditionsreichen Gardehusar-Regiment in Slagelse. Sie gehört damit zu den ersten jungen Frauen, die den neuen verlängerten Wehrdienst in Dänemark absolvieren. Das Programm umfasst fünf Monate Grundausbildung und anschließend sechs Monate operativen Dienst.

Isabella freut sich den Berichten zufolge auf den neuen Lebensabschnitt.
Isabella freut sich den Berichten zufolge auf den neuen Lebensabschnitt.(Bild: AFP/MADS CLAUS RASMUSSEN)

Die Verlängerung des Wehrdienstes von bisher vier auf elf Monate ist Teil einer umfassenden Reform der dänischen Streitkräfte. Hintergrund ist die angespannte Sicherheitslage in Europa. Zudem wurde die Wehrpflicht für Frauen ab 18 Jahren eingeführt.

Lesen Sie auch:

Royale Entscheidung: Prinzessin Isabella rückt mit anderen jungen Frauen Anfang August zum ...
Ab Montag in Uniform
Prinzessin Isabella verzichtet freiwillig auf Sold
Ab Montag in Uniform
Prinzessin Isabella verzichtet freiwillig auf Sold
Mutter-Tochter-Gänsehaut: Königin Mary ist sichtlich stolz, dass ihre Tochter den Schulabschluss ...
Mary voller Stolz!
Prinzessin Isabella hat den Abschluss geschafft!
Mary voller Stolz!
Prinzessin Isabella hat den Abschluss geschafft!
Der dänische Kronprinz hat Sonnenbrille und Sommerhosen gegen Militärausrüstung eingetauscht. 
Liebessommer vorbei!
Kronprinz Christian nach Liebesouting im Tarnanzug
Liebessommer vorbei!
Kronprinz Christian nach Liebesouting im Tarnanzug
Zum 19. Geburtstag zeigt die dänische Royal-Tochter stylische Fotos, die Fans begeistern – und ...
Neue Style-Prinzessin
Isabella begeistert zum 19. Geburtstag im Wow-Look
Neue Style-Prinzessin
Isabella begeistert zum 19. Geburtstag im Wow-Look
Erste Galaporträts!
Prinzessin Isabella strahlend schön zum Geburtstag

Prinzessin verzichtet für die elf Monate auf Bezahlung
Ganz neu ist das Militär für die dänische Königsfamilie nicht. Isabellas älterer Bruder, Kronprinz Christian (20), absolvierte bereits seinen Wehrdienst ebenfalls in Slagelse.

Im Anschluss begann der Thronfolger im vergangenen Sommer eine Ausbildung zum Leutnant. Er verzichtet während seiner militärischen Ausbildung auf seinen Sold. So hält es nun auch Prinzessin Isabella. Sie ließ letzte Woche bekannt geben, dass sie für ihren Militärdienst kein Entgeld nehmen werde. 

Isabella ist die älteste Tochter von Königin Mary und König Frederik.
Isabella ist die älteste Tochter von Königin Mary und König Frederik.(Bild: Kongehuset ©)

Mit ihrem Dienstantritt setzt nun auch Prinzessin Isabella ein deutliches Zeichen und reiht sich in die neue Generation junger Däninnen ein, die künftig ihren Beitrag zur Landesverteidigung leisten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
03.08.2026 12:24
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
60.000 überrannten Ceuta, 48.000 wieder zurück
168.699 mal gelesen
60.000 Menschen überrannten die spanische Exklave Ceuta, inzwischen haben viele schon wieder die ...
Österreich
Mordverdächtiger Polizist in Zelle vergiftet
138.289 mal gelesen
Krone Plus Logo
Manuel M., 2024, beim Training für seinen Job bei der Cobra. Seit Beginn des Jahres sitzt er in ...
Außenpolitik
Weg waren sie! Darum drehten Migranten schnell um
107.813 mal gelesen
So schnell sie gekommen waren, gingen sie wieder. Was bleibt, sind große Fragezeichen.
Kolumnen
Rechte werden ihre Botschaften beweisen müssen
2006 mal kommentiert
Brief an die „Krone“-Leser: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Außenpolitik
Todeszahl steigt: Dutzende Leichen im Wasser
1001 mal kommentiert
Ein Mann spricht nach seiner Ankunft ein Gebet. Dutzende Migranten schafften es nicht mehr aus ...
Niederösterreich
Hitze ruiniert Ernte: „Mussten Tiere schlachten“
944 mal kommentiert
Josef Handl ist Milchbauer im Mostviertel: Die Felder sind heuer komplett trocken.
Mehr Royals
Gut gelaunt
Hier tritt Prinzessin Isabella ihren Wehrdienst an
Charlotte findet:
Brüderchen Prinz Louis muss noch Handstand üben
Adelige Urlaubsorte
Wo die Royals im Sommer ihre Kronen lüften
Royals im Liebesglück
Dieser Arzt-Prinz heiratet seine große Liebe
Ranking veröffentlicht
Kate ist wieder die Stil-Königin Großbritanniens
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf