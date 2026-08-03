Hier tritt Prinzessin Isabella ihren Wehrdienst an

Jetzt wird es ernst für Dänemarks Prinzessin Isabella! Mit ihrem Einberufungsbefehl in der Hand und einem Rucksack auf dem Rücken hat sich die 19-Jährige am Montag in der Antvorskov-Kaserne im dänischen Slagelse zum Militärdienst gemeldet.
Die Tochter von König Frederik X. und Königin Mary zeigte sich dabei gut gelaunt. Lachend und sichtlich guten Mutes marschierte sie über den Parkplatz zum Eingang der Kaserne. Dänischen Medien zufolge war sie selbst mit dem Auto nach Slagelse gefahren, anstatt sich von ihren Eltern hinbringen zu lassen. Die junge Prinzessin gilt als selbstbewusst und unabhängig.
Dienstantritt in Zivilkleidung – Uniform wird in der Kaserne ausgegeben
Statt königlichem Glamour setzte Isabella für ihren Dienstantritt auch auf einen lässigen Alltags-Look: Jeans, weißes T-Shirt und eine hellbraune Lederjacke. Dazu trug sie bereits robuste grüne Stiefel, passend für die bevorstehenden Herausforderungen beim Militär.
Laut den dänischen Streitkräften erhalten neue Wehrpflichtige in der Kaserne Uniformen, Kampfstiefel, Grundausrüstung, Sportbekleidung sowie Bettwäsche und Handtücher .
Wehrpflicht für Frauen eingeführt
Für Isabella beginnt nun eine elfmonatige Ausbildung beim traditionsreichen Gardehusar-Regiment in Slagelse. Sie gehört damit zu den ersten jungen Frauen, die den neuen verlängerten Wehrdienst in Dänemark absolvieren. Das Programm umfasst fünf Monate Grundausbildung und anschließend sechs Monate operativen Dienst.
Die Verlängerung des Wehrdienstes von bisher vier auf elf Monate ist Teil einer umfassenden Reform der dänischen Streitkräfte. Hintergrund ist die angespannte Sicherheitslage in Europa. Zudem wurde die Wehrpflicht für Frauen ab 18 Jahren eingeführt.
Prinzessin verzichtet für die elf Monate auf Bezahlung
Ganz neu ist das Militär für die dänische Königsfamilie nicht. Isabellas älterer Bruder, Kronprinz Christian (20), absolvierte bereits seinen Wehrdienst ebenfalls in Slagelse.
Im Anschluss begann der Thronfolger im vergangenen Sommer eine Ausbildung zum Leutnant. Er verzichtet während seiner militärischen Ausbildung auf seinen Sold. So hält es nun auch Prinzessin Isabella. Sie ließ letzte Woche bekannt geben, dass sie für ihren Militärdienst kein Entgeld nehmen werde.
Mit ihrem Dienstantritt setzt nun auch Prinzessin Isabella ein deutliches Zeichen und reiht sich in die neue Generation junger Däninnen ein, die künftig ihren Beitrag zur Landesverteidigung leisten.
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